Пираты взяли в плен шестерых россиян у берегов Бенина

По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

CУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пираты захватили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные - россияне, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.

"Судно MSC MANDY под флагом Панамы, на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе", - сказано в материалах спасательно-координационного центра.

На борт ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.

© AP Photo. Farah Abdi Warsameh, File Из пиратского плена освободили семь российских моряков

"Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", - говорится в материалах структуры Росморречфлота.

Обращений от судовладельца и экипажа к Международной федерации транспортных рабочих (ITF) пока не поступало. После нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

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В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.