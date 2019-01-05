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Открытие зимнего сезона в Сочи

Лавина унесла жизни двух человек на курорте Красной поляны

© Sputnik / Нина Зотина
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Чрезвычайное проишествие произошло на одной из временно закрытых трасс курорта "Горная карусель".

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Два человека погибли в результате схода лавины на горном курорте Красной поляны в Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.

"Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата и спустя час была констатирована смерть",- рассказали в пресс-службе курорта.

© Sputnik / Нина Зотина
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По информации ведомства, в субботу на горном курорте на Красной поляне высоте 2300 метров трое мужчин катались на закрытой трассе, они ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход лавины.

"От оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на горном курорте на высоте 2300 м сошла лавина. В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи с штормовым предупреждением", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Теги:
МЧС РФ, Красная поляна


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