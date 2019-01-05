Аэропорт Шереметьево признан самым пунктуальным в мире

В ходе исследования специалисты проанализировали 58 миллионов сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам со всего мира.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Занимающаяся авиационной информацией исследовательская компания OAG, опубликовала доклад "Лига пунктуальности", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, в которых рейсы допускают наименьшее количество задержек и расхождений с расписанием, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Нина Зотина Выбрано имя для аэропорта Сочи

В категории "Главные аэропорты" с 20-30 миллионами вылетающих пассажиров в год, первое место занял московский Шереметьево (SVO), 87% рейсов которого прилетают и улетают вовремя.

Второе место занимает международный аэропорт Доха (DOH) в Катаре (84,91%), а третье — аэропорт Миннеаполис (MSP) в США (84,02%).

Наиболее пунктуальной авиакомпанией стала панамская Copa Airlines, своевременно выполнившая 89,79% рейсов.

На втором месте — латвийская авиакомпания airBaltic (89,17% своевременно выполненных рейсов). В тройку лидеров также попала Hong Kong Airlines (88,11%).

В списке пунктуальных авиакомпаний находятся Hawaiian Airlines, Bangkok Airways, Qantas Airways, LATAM Airlines Group, Azul, Qatar Airways и KLM.

Рейс считается выполненным своевременно при его отправлении или прибытии не позднее, чем через 15 минут после времени, указанного в расписании, подчеркивают эксперты.

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В доклад попали исключительно те авиакомпании и аэропорты, по которым исследователям удалось собрать не менее 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов.