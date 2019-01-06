Пятьдесят тысяч "желтых жилетов" вышли на акции протеста во Франции

В Париже и других городах акции протеста привели к столкновениям с полицией. В столице правоохранители несколько раз применяли слезоточивый газ.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. По меньшей мере пятьдесят тысяч человек приняли участие в массовых протестах движения "желтые жилеты", сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

По данным телеканала BFMTV, в ходе акций правоохранители задержали 18 человек.

При этом газета Parisien рассказывает, что официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво пришлось эвакуировать из кабинета после вторжения группы демонстрантов во двор министерства. Около 15 человек, одетых в черные и желтые жилеты, вышибли дверь ведомства с помощью строительной машины. Сообщается, что протестующие пытались вторгнуться в другие министерства.

"Напали не на меня, а на республику, ее институты", — сказал Гриво, слова которого приводит газета.

Участники движения "желтых жилетов", которые до сих пор проводят акции протеста во Франции, несмотря на конкретный ответ французских властей, хотят восстания и свержения правительства, заявил Бенжамен Гриво.

"Мы предложили конкретный и быстрый ответ на первые требования движения так называемых "желтых жилетов", в частности, по повышению покупательской способности…С того момента, как были сделаны заявления (президентом Франции Эммануэлем Макроном) движение так называемых "желтых жилетов" - для тех, кто остался до сих пор мобилизованным - стало движением возмутителей спокойствия, которые хотят восстания и свержения правительства", - сказал Гриво на брифинге по итогам заседания первого в этом году совета министров.

Говоря о проводимых в стране реформах, Гриво подчеркнул, что правительство "без сомнения, должно идти глубже в изменениях, быть более радикальным в своих методах, стиле и манеры действовать".

"Мы должны идти до конца в стремлении французов к изменениям, поскольку именно это стремление привело нас к власти. Возможно, мы были в некоторой степени консервативны, нужно это изменить. И эту работу мы будем рады вести с местными администрациями, избранными лицами, всеми теми, кто искренне хочет трансформировать нашу страну ", - добавил он.

С середины ноября по всей Франции проходят масштабные протесты стихийно образовавшегося движения "желтых жилетов". Первоначальными требованиями протестующих было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к ним прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Французский лидер пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.