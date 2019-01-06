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Учения корабельных сил Каспийской флотилии

Россия и Иран планируют совместные военные учения в Каспийском море

© Sputnik / Денис Абрамов
В мире
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Ранее сообщалось, что корабли Исламской Республики Иран могут быть направлены в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Командующий иранскими ВМС, контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что ВМС страны готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море, передает РИА Новости.

"Военно-морские силы Ирана и ВМФ России запланировали проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений, которые будут проведены в ближайшее время", - заявил Ханзади.

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Командующий ВМС подчеркнул, что взаимодействие между военно-морскими силами Ирана и России укрепилось за последние годы.

"Совместные учения между Ираном и Россией, безусловно, приведут нас к более высокому уровню морского сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях", - отметил он.

Совместные военно-морские учения Ирана и России проводились в Каспийском море в 2015 году.

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Теги:
Военные учения, Россия, Иран


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