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Местонахождение похищенных пиратами россиян остается неизвестным

© AFP 2018 / MOHAMED DAHIR
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Ситуацию вокруг похищения пиратами российских моряков в Гвинейском заливе планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по международным делам.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Пираты, похитившие российских моряков у берегов Африки, пока не выходили на связь с судовладельцем, местонахождение россиян остается неизвестным, сообщило посольство России в Бенине.

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Посольство также проинформировало о том, что утром 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.

Ранее сообщалось, что пираты в ночь на 2 января напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту судна находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены.

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Теги:
пираты


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