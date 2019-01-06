Местонахождение похищенных пиратами россиян остается неизвестным

Ситуацию вокруг похищения пиратами российских моряков в Гвинейском заливе планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по международным делам.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Пираты, похитившие российских моряков у берегов Африки, пока не выходили на связь с судовладельцем, местонахождение россиян остается неизвестным, сообщило посольство России в Бенине.

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Посольство также проинформировало о том, что утром 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.

Ранее сообщалось, что пираты в ночь на 2 января напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту судна находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены.