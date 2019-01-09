МИД России о вводе войск в Афганистан: исключено

Ранее сообщалось, что США намерены вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят в этой стране ударные группы войск специального назначения.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва "абсолютно исключает" возможность ввода российских войск в Афганистан, передает РИА Новости.

"Я думаю, это совершенно исключено. Мы не видим никаких оснований для того, чтобы рассматривать такой шаг. Мы сотрудничаем с правительством Афганистана в сфере безопасности давно, это сотрудничество укрепляется, набирает форму, выходит в сферы, которые раньше не затрагивались в рамках такого сотрудничества", - сказал Рябков журналистам.

© AP Photo. Rahmat Gul США планируют вывести часть американских войск из Афганистана

"Наше военное присутствие в Афганистане - это не опция. Я совершенно исключаю такой вариант", - отметил высокопоставленный дипломат.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России