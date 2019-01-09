Экс-глава ЦРУ о Путине: "самый большой подарк" для НАТО

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО. Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue, организованной в Индии аналитическим центром Observer Research Foundation при поддержке индийского правительства, сообщает РИА Новости.

По мнению Петреуса, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию".

Бывший глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит "новый геополитический порядок", в том числе и при помощи НАТО. Несмотря на критику альянса со стороны Дональда Трампа, Белый дом продолжает строить планы по расширению американского военного контингента в Европе, добавил генерал в отставке.

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Трамп неоднократно призывал членов НАТО повысить расходы на оборону. в соответствии с решением, принятым на саммите альянса в Бухаресте (2014), все страны-члены должны довести долю расходов до двух процентов ВВП. Однако, по оценке НАТО от 2017 года, из 29 членов блока этой отметки достигли лишь шесть стран.

Заявления бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который связал приход президента России Владимира Путина к власти с "поводом к существованию" НАТО, безответственны - это словесная провокация, за которой ничего не стоит, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Кроме как безответственным его назвать нельзя. Путин, как президент страны, вынужден отвечать на те действия, которые с подачи американцев предпринимают члены альянса. Это конкретно сказано было в прошлом году на итоговой коллегии министерства обороны. В разы увеличилось количество учений, увеличился масштаб участников этих учений, особенно в Норвегии... Они хотят, чтобы мы так же бессловесно созерцали на их кувыркания вокруг наших границ? Не будем мы этого делать", - сказал Шаманов РИА Новости.

"Путин им ясно показал, что Россия не собирается их уговаривать. У России есть средства, которые по крайней мере должны были заставить задуматься, что просто так с кондачка с Россией сегодня разговаривать нельзя. Поэтому главный шпион Америки просто занимается такой словесной провокацией, за которой вообще ничего не стоит", - подчеркнул глава думского комитета.