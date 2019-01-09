Ополченцы сбили беспилотник силовиков на Донбассе

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, который вел разведку под Донецком, передает РИА Новости.
В ДНР не исключили, что украинские силовики могут предпринять попытку продвинуться в нейтральную зону под Донецком.
"Нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат типа "Фантом". Отмечу, что с использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих вылазок диверсионно-разведывательных групп", - заявил Безсонов.
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
"Украинские силовики продолжают размещать технику и укреплять позиции в пределах участка разведения. Данные факты указывают на грубое нарушение Украиной "Рамочного решения" и подтверждает нежелание Киева идти по пути мирного урегулирования конфликта", - заявил Марочко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.