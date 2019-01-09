Ополченцы сбили беспилотник силовиков на Донбассе

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, который вел разведку под Донецком, передает РИА Новости.

В ДНР не исключили, что украинские силовики могут предпринять попытку продвинуться в нейтральную зону под Донецком.

"Нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат типа "Фантом". Отмечу, что с использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих вылазок диверсионно-разведывательных групп", - заявил Безсонов.

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Подобные действия указывают на то, что "противник не отказался от своих агрессивных намерений, которые могут привести к срыву договоренностей о прекращении огня". Безсонов отмеитил, что несмотря на провокации со стороны украинских силовиков ополченцы ДНР продолжают строго соблюдать режим прекращения огня.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

"Украинские силовики продолжают размещать технику и укреплять позиции в пределах участка разведения. Данные факты указывают на грубое нарушение Украиной "Рамочного решения" и подтверждает нежелание Киева идти по пути мирного урегулирования конфликта", - заявил Марочко.

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Ситуация на данном направлении сложная, но контролируемая, отметил Марочко и добавил, что "украинские силовики устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения". Особенно активно ведется работа в районе населенного пункта Попасная, рассказал представитель Народной милиции.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.