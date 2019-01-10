Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

В 1990-м году Анатолий Лукьянов возглавил Верховный Совет СССР после того, как Горбачева избрали президентом Советского Союза.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора", — написал Островский в твиттере.

Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, об этом сообщил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Разрабатывал Конституцию"

Анатолий Лукьянов родился в 1930 году в семье военнослужащего в Смоленске. С 13 лет работал на оборонном заводе. Школу окончил после войны, в 1948 году, в 1953-м окончил юрфак МГУ.

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С 1956 года работал в Совете Министров СССР. С 1961-го — в Президиуме Верховного совета СССР. В 1976-1977 годах участвовал в подготовке проекта Конституции СССР. В 1979 году защитил докторскую диссертацию.

С 1977 по 1983 год Анатолий Лукьянов возглавлял секретариат Президиума Верховного Совета СССР, затем вошел в Центральную ревизионную комиссию КПСС. В 1985-1987 годах возглавлял Общий отдел ЦК КПСС.

В 1991 году Лукьянов принял участие в работе ГКЧП, был арестован после попытки захвата власти. В 1994 году его амнистировали.

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В декабре 1993-го Лукьянов был избран депутатом Госдумы, а с 1994 по 2000 год входил в состав президиума ЦК КПРФ.