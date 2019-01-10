Рогозин о ракетах Falcon: им помогает географическое положение космодрома

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что ракетам семейства Falcon от компании SpaceX, в отличие от российской "Ангары", помогает географическое расположение американского космодрома на Мысе Канаверал, поскольку чем ближе к экватору, тем больше получает скорость ракета за счет вращения Земли, передает РИА Новости.

"Что касается сверхтяжелой ракеты Илона Маска Falcon Heavy. Она может поднять 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Если "Ангару-5" повышенного класса с водородной ступенью, которую мы уже создаем сейчас, поставить не на космодроме Восточный или Байконуре, а на Мысе Канаверал, то есть ближе к экватору, это будет те самые 45 тонн. У них есть преимущество географическое - их ракеты аналогичного класса могут поднять больше нагрузки в силу того, что они находятся ближе к экватору, южнее нас намного", - сказал он.

"Никакой паники, коллеги. "Ангара-5" уже летает, эта ракета поднимает 25 тонн на низкую опорную орбиту (ранее сообщалось, что грузоподъемность не модернизированной "Ангары-А5" с Восточного составит 22,3 тонны - ред.), а после ее модернизации и облегчения 27 тонн она будет поднимать с Восточного с 2023 года, а с водородной ступенью 37 тонн. Мы на сегодняшний момент имеем ракеты-носители всех классов, от легкого до тяжелого и повышенной грузоподъемности, а сверхтяжелая ракета появится в тот срок, который намечен указом президента - 2028 год, класса "Енисей", - сказал он.

В прошлом году компания SpaceX провела пуск ракеты Falcon Heavy. Российская сверхтяжела ракета с грузоподъемностью около 100 тонн будет создана к 2028 году. Ракета повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" (37 тонн на низкую орбиту) будет создана к 2026-2027 годам.

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Кроме того, Рогозин сообщил, что Россия располагает всеми типами ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, а в перспективе получит и сверхтяжелую ракету.