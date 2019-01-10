Режим ЧС введен в 22 округах Баварии и Саксонии из-за снегопада

Германское метеобюро предупредило население о том, что снегопад в регионе Альп продлится до середины следующей недели.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации введен в 22 округах в Баварии и Саксонии из-за снегопада, приостановлено движение поездов, в школах и детских учреждениях отменены занятия, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Нина Зотина Лавина унесла жизни двух человек на курорте Красной поляны

Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung, В Верхней Баварии приостановлено местное железнодорожное сообщение, наблюдаются длительные задержки в работе городских электричек в Мюнхене, почти 150 рейсов отменены в аэропорту баварской столицы. На дорогах в Южной Баварии и Верхней Франкии произошли многочисленные ДТП, движение в Альпах ограничено, водители могут передвигаться только со снежными цепями.

В баварском министерстве культуры и образования сообщили, что все больше школ в регионе отменяют занятия по причине невозможности проезда или прохода детей к учебному заведению из-за снегопада. Освобождение не относится к медперсоналу, который обязан присутствовать на работе.

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Напряженной остается и ситуация в отдельных районах Саксонии, где за прошедшие два дня выпало почти 50 сантиметров снега, сообщает телеканал MDR. Железнодорожное сообщение частично прервано, в школах отменены занятия. Однако в четверг германское метеобюро отменила предупреждение о непогоде для Саксонии, вынесенное во вторник в связи с сильными снегопадами.