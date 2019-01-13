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Пассажир в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета.

Небесная йога и похищение десерта: самые странные поступки авиапассажиров

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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В полете большинство пассажиров коротают время за просмотром фильмов, чтением книг или прослушиванием музыки. Но не все.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Большинство пассажиров в долгом полете банально спят. Но есть и те, чье поведение во время полета вызывает недоумение и даже неприятие окружающих. Самые странные идеи и удивительные поступки авиапутешественников, опубликованные в сети, – в подборке РИА Новости.

Благо есть пассажиры, предпочитающие не тратить время в пустую. Один из таких сделал видео того, как его соседка в полете делает педикюр молодому человеку.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

Порой ситуации бывают совершенно безобидными и даже смешными. Например, пассажир снял на телефон ребенка, который тайком ест соседский десерт.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

Часто пассажиры, находясь на борту самолета, снимают обувь и носки, а затем задирают ноги на впереди стоящее кресло. На видео малышка впервые в жизни летит на самолете. И вот какой "сюрприз" ее ждал.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

Красивая пара во время полета занялась йогой. Смотрится, конечно, красиво, но борт самолета - это не спортивный зал.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

В полете порой бывает душно, но это не оправдывает полуголых пассажиров, считает автор фото.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

Этот человек привлек внимание попутчиков своей несообразительностью: несколько минут пытался затолкать чемодан на багажную полку, пока бортпроводник не подсказала ему просто перевернуть багаж.

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

Поднимать ноги на обеденный стол, в том числе и в самолете, - это, как минимум безкультурно. Но не для этой "красавицы".

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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

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