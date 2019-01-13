Небесная йога и похищение десерта: самые странные поступки авиапассажиров

В полете большинство пассажиров коротают время за просмотром фильмов, чтением книг или прослушиванием музыки. Но не все.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Большинство пассажиров в долгом полете банально спят. Но есть и те, чье поведение во время полета вызывает недоумение и даже неприятие окружающих. Самые странные идеи и удивительные поступки авиапутешественников, опубликованные в сети, – в подборке РИА Новости.

Благо есть пассажиры, предпочитающие не тратить время в пустую. Один из таких сделал видео того, как его соседка в полете делает педикюр молодому человеку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 17 Дек 2018 в 6:34 PST

Порой ситуации бывают совершенно безобидными и даже смешными. Например, пассажир снял на телефон ребенка, который тайком ест соседский десерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 16 Май 2018 в 9:05 PDT

Часто пассажиры, находясь на борту самолета, снимают обувь и носки, а затем задирают ноги на впереди стоящее кресло. На видео малышка впервые в жизни летит на самолете. И вот какой "сюрприз" ее ждал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 4 Окт 2017 в 11:24 PDT

Красивая пара во время полета занялась йогой. Смотрится, конечно, красиво, но борт самолета - это не спортивный зал.