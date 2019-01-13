Эксперт о санкциях за поддержку "Северного потока — 2": давят не только на Германию

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма в несколько компаний, в которых обозначил высокую вероятность введения санкций со стороны США из-за одобрения строительства "Северного потока-2".

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин дал оценку в интервью RT сообщения о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл угрожал введением санкций в отношении немецких компаний, которые одобряют строительство и ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2".

"Понятно, что давят не только на Германию, но и на другие страны: пытаются договориться с транзитными странами, той же самой Данией. Это лишь информационно-психологическое давление. Думаю, что Германия сделала свой выбор. Сама Меркель не раз говорила о том, что полностью поддерживает Вашингтон в вопросе антироссийских санкций, по другим вопросам — по вопросам Украины, Сирии, но «Северный поток—2» — это такая особая тема", — сказал Блохин.

По мнению научного сотрудника, такой подход не является сюрпризом, так как американские ответственные лица стараются сделать всё возможное, чтобы остановить реализацию проекта.

Блохин подчеркнул, что руководство Германии осознает, что целью США остается получение возможности продажи Европе сжиженного природного газа по более высокой цене.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt США угрожали немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

"Тем самым Вашингтон установит больший контроль, это вопрос суверенитета Германии. Думаю, что «Северному потоку—2» — быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру", — резюмировал Блохин.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.