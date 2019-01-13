Замена пистолету Макарова: новейшее оружие пойдет в серию в 2019 году

Пистолет Макарова, принятый на вооружение почти 70 лет назад, до сих пор является личным оружием в российской армии.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Серийный выпуск нового российского пистолета для Минобороны, призванного заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщает РИА Новости.

В марте подойдет к концу работа межведомственной комиссии, которая должна будет принять окончательное решение о присвоении пистолету литеры О1, дающей право на серийное производство оружия.

В данный момент остается нерешенным вопрос, на какой площадке будет производиться пистолет.

"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Новый российский пистолет

Ранее стало известно, что испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Пистолет был испытан воздействием климатических и механических факторов. Особое внимание было уделено баллистическим характеристикам. Пистолетный комплекс устойчиво работал в условиях экстремальных температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

Новый пистолет должен прийти на замену ПМ, который уже много лет является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, в России распространен ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. Главным образом им пользуются подразделения специального назначения.