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Скорость, надежность, безопасность: эксперты выбрали лучшие автомобили 2018 года

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Эксперты выбирали лучшие автомобили в пяти номинациях.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Эксперты портала CarsWeek.ru выбрали пять лучших автомобилей прошлого года.

Самым надежным автомобилем стала Toyota Camry седьмого поколения. Вес новых машин снижен, а жесткость кузова увеличена. Цена такой модели в России начинается от 1 573 000 рублей.

Toyota Camry VII
© Фото : Toyota Industries
Toyota Camry VII

В рейтинге самых безопасных машин первенство осталось за Volvo XC90. Кроссовер напичкан множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания автомобиля в нештатных ситуациях. Стоимость этого автомобиля начинается от 3 920 000 рублей.

Volvo XC90
CC BY 4.0 / Vauxford
Volvo XC90

Самым комфортным автомобилем признан новый Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией. Минимальная цена такой модели – 12 миллионов рублей по текущему курсу.

Mercedes-Benz
© Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

По скорости не было равных Bugatti Chiron, максимальная скорость которого достигает 420 км/ч. И на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам. Цена начинается от 184 миллионов рублей по текущему курсу.

Bugatti Chiron
© Фото: Bugatti
Bugatti Chiron

Лучшим электрокаром 2018 года стала Tesla Model S. В России автомобиль официально не представлен, его можно приобрести через неофициальных посредников из США или Европы.

Tesla Model S
© Фото: Tesla
Tesla Model S

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Теги:
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