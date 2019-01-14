Скорость, надежность, безопасность: эксперты выбрали лучшие автомобили 2018 года

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Эксперты портала CarsWeek.ru выбрали пять лучших автомобилей прошлого года.

Самым надежным автомобилем стала Toyota Camry седьмого поколения. Вес новых машин снижен, а жесткость кузова увеличена. Цена такой модели в России начинается от 1 573 000 рублей.

© Фото : Toyota Industries Toyota Camry VII

В рейтинге самых безопасных машин первенство осталось за Volvo XC90. Кроссовер напичкан множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания автомобиля в нештатных ситуациях. Стоимость этого автомобиля начинается от 3 920 000 рублей.

Самым комфортным автомобилем признан новый Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией. Минимальная цена такой модели – 12 миллионов рублей по текущему курсу.

По скорости не было равных Bugatti Chiron, максимальная скорость которого достигает 420 км/ч. И на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам. Цена начинается от 184 миллионов рублей по текущему курсу.

Лучшим электрокаром 2018 года стала Tesla Model S. В России автомобиль официально не представлен, его можно приобрести через неофициальных посредников из США или Европы.