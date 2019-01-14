МИД России: возможность обмена Вышинского не обсуждается

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Замместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что возможность обмена руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на задержанных в России украинцев сейчас не обсуждается, передает РИА Новости.
"На сегодняшний день таких обсуждений не было", - заявил Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.