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Куринное яйцо побило рекорд по лайкам в Instagram

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Как рассказывают СМИ, владелец аккаунта пожелал скрыть свою личность.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Под фотографией куриного яйца свой "лайк" поставили более 26 миллионов пользователей Instagram, тем самым установив новый мировой рекорд.

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Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg)

Фото было опубликовано в аккаунте @world_record_egg, владельцы которого прямо заявили о намерении обогнать по количеству "лайков" предыдущего рекордсмена - пост модели Кайли Дженнер, посвященный ее новорожденной дочери.

"Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)", — призвал автор записи.

Как отмечают СМИ, хозяин аккаунта не пожелал раскрыть свою личность. Отвечая на вопросы изданий он представился курицей по кличке Генриетта из Великобритании.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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