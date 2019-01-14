Куринное яйцо побило рекорд по лайкам в Instagram

Как рассказывают СМИ, владелец аккаунта пожелал скрыть свою личность.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Под фотографией куриного яйца свой "лайк" поставили более 26 миллионов пользователей Instagram, тем самым установив новый мировой рекорд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST

Фото было опубликовано в аккаунте @world_record_egg, владельцы которого прямо заявили о намерении обогнать по количеству "лайков" предыдущего рекордсмена - пост модели Кайли Дженнер, посвященный ее новорожденной дочери.

"Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)", — призвал автор записи.

Как отмечают СМИ, хозяин аккаунта не пожелал раскрыть свою личность. Отвечая на вопросы изданий он представился курицей по кличке Генриетта из Великобритании.