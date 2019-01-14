Альпинисты из Сочи демонтируют конструкции дома после взрыва газа в Шахтах

В Шахтах на месте взрыва продолжаются поиски четырех человек, предположительно, это семья из трех человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже..

CУХУМ, 14 янв - Sputnik. Группа спасателей-альпинистов из Сочи прибыла в город Шахты Ростовской области, где в понедельник утром в жилом доме произошел взрыв газа, сообщает РИА Новости. © Фото: сообщество Ростов Главный в сети ВКонтакте Взрыв прогремел в городе Шахты: один погибший, мать и ребенок чудом спаслись

"Прибыла группировка спасателей южно-российского поисково-спасательного отряда МЧС, приступили к работе", - сказал представитель МЧС России.

Ранее сообщалось, что в демонтаже конструкции дома принимают участие 17 альпинистов из Ростовской области, ожидалось прибытие коллег из Сочи. Всего более 400 сотрудников демонтируют конструкции, грозящие обрушением, отметили в ведомстве. Также МЧС региона готовит оборудование, в том числе мощные осветительные установки для работы в темное время суток.

"На месте взрыва газа в доме в Шахтах начался демонтаж конструкций, которые грозят обрушением. Спасатели снимают плиты перекрытий технического этажа и девятого этажа, обрушившегося в результате взрыва газа дома. К работе привлечено более 400 специалистов, их работа организована посменно", - сказано в сообщении.

Сотрудники Росгвардии занимаются охраной правопорядка и оказывают помощь пострадавшим в городе Шахты. На месте происшествия также работают саперы ОМОН, рассказали в ведомстве.

"В городе Шахты для обеспечения общественного порядка и защиты от мародерства, а также оказания посильной помощи пострадавшим задействованы около 40 человек из подразделений ОМОНа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии. Также на месте происшествия работают саперы ОМОНа", - говорится в сообщении.

Военнослужащими шахтинского учебного центра Южного округа Росгвардии развернуты полевые кухни как для участников спасательной операции, так и для пострадавших от взрыва.

"На месте происшествия развернут оперативный штаб, в работе которого участвуют заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии России генерал-майор Сергей Просяник и врио начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Казаков", - информирует ведомство.

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После взрыва газа 29 жителей дома размещены в гостинице, всего для приема эвакуированных жильцов дома подготовлено 115 гостиничных номеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас размещены 29 человек в гостинице, они дали согласие, чтобы их временно разместили", - сообщили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы администрации Ростовской области проинформировала о том, что размещение жителей многоквартирных домов, пострадавших от взрыва газа будет оплачено из резервного фонда области.

"За счет резервного фонда области будут проживать размещенные в гостиницах. О том, что есть такая возможность, зарезервированы гостиницы, людей оповещают, в том числе и в ПВР, который в школе размещен, и через социальные службы. Выбирают, конечно, для себя они сами, хотят они оставаться у родственников либо у друзей, либо им необходимо получить на временное проживание номер гостиничный", - сказала собеседница агентства.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Продолжается поиск еще четырех человек. По информации МЧС, 162 человека, проживающих в девятиэтажке и соседнем доме, были эвакуированы.