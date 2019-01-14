Альпинисты из Сочи демонтируют конструкции дома после взрыва газа в Шахтах

CУХУМ, 14 янв - Sputnik. Группа спасателей-альпинистов из Сочи прибыла в город Шахты Ростовской области, где в понедельник утром в жилом доме произошел взрыв газа, сообщает РИА Новости.
"Прибыла группировка спасателей южно-российского поисково-спасательного отряда МЧС, приступили к работе", - сказал представитель МЧС России.
Ранее сообщалось, что в демонтаже конструкции дома принимают участие 17 альпинистов из Ростовской области, ожидалось прибытие коллег из Сочи. Всего более 400 сотрудников демонтируют конструкции, грозящие обрушением, отметили в ведомстве. Также МЧС региона готовит оборудование, в том числе мощные осветительные установки для работы в темное время суток.
"На месте взрыва газа в доме в Шахтах начался демонтаж конструкций, которые грозят обрушением. Спасатели снимают плиты перекрытий технического этажа и девятого этажа, обрушившегося в результате взрыва газа дома. К работе привлечено более 400 специалистов, их работа организована посменно", - сказано в сообщении.
"В городе Шахты для обеспечения общественного порядка и защиты от мародерства, а также оказания посильной помощи пострадавшим задействованы около 40 человек из подразделений ОМОНа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии. Также на месте происшествия работают саперы ОМОНа", - говорится в сообщении.
Военнослужащими шахтинского учебного центра Южного округа Росгвардии развернуты полевые кухни как для участников спасательной операции, так и для пострадавших от взрыва.
"На месте происшествия развернут оперативный штаб, в работе которого участвуют заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии России генерал-майор Сергей Просяник и врио начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Казаков", - информирует ведомство.
"Сейчас размещены 29 человек в гостинице, они дали согласие, чтобы их временно разместили", - сообщили в пресс-службе.
Представитель пресс-службы администрации Ростовской области проинформировала о том, что размещение жителей многоквартирных домов, пострадавших от взрыва газа будет оплачено из резервного фонда области.
"За счет резервного фонда области будут проживать размещенные в гостиницах. О том, что есть такая возможность, зарезервированы гостиницы, людей оповещают, в том числе и в ПВР, который в школе размещен, и через социальные службы. Выбирают, конечно, для себя они сами, хотят они оставаться у родственников либо у друзей, либо им необходимо получить на временное проживание номер гостиничный", - сказала собеседница агентства.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Продолжается поиск еще четырех человек. По информации МЧС, 162 человека, проживающих в девятиэтажке и соседнем доме, были эвакуированы.