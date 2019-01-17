"Сделка века": Трамп готовит создание государства Палестина

США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако он до сих пор не обнародован.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Антикризисный мирный план, создаваемый Дональдом Трампом, предусматривает создание палестинского государства на 90% Западного берега реки Иордан и раздел Иерусалима, передает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал "Решет-13".

Известный журналист Барак Равид, ссылается на источник, в присутствии которого прошел закрытый брифинг неназванного американского чиновника, и одновременно цитирует представителя Белого дома, подчеркнувшего, что "спекуляции в отношении содержания плана неточны".

"Мирный план Белого дома, который президент Дональд Трамп хочет представить в ближайшие месяцы, предполагает создание палестинского государства на примерно 90% Западного берега со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима", - сообщил телеканала.

По информации телеканала, палестинцам передадут вдвое больше земель, чем сейчас находятся под их контролем, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города.

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Под контролем израильтян останутся крупные еврейские населенные пункты на Западном берегу, хотя и без права их расширения. Компенсировать потери задействованных сторон авторы плана намерены за счет механизма территориальных обменов, сказано в материале.

Американцы готовы к отказу со стороны палестинцев, которые заявляют претензии на весь Западный берег и Восточный Иерусалим, включая исторический центр города. В Вашингтоне предполагают более благосклонную позицию израильтян, учитывая и на то, что находящийся в руководстве страны правый политический блок не согласен делить Иерусалим и не раз заявлял о неприятии палестинской государственности. "План Трампа" хотели обнародовать несколько недель назад, но было решено повременить с публикацией до выборов в парламент, которые состоятся в Израиле 9 апреля.

"Мирный план Трампа в том виде, в каком его обрисовал на брифинге американский чиновник, выглядит самым удобным для Израиля вариантом за последние два десятка лет", - уверен телеканал.

Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы.

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

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29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

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За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.