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Николас Мадуро

Часть военнослужащих Венесуэлы не признала Мадуро президентом

© REUTERS / Stringer
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Заявление военных озвучил старший лейтенант боливарианской гвардии Хосе Идальго, ранее совершивший побег из тюрьмы в Венесуэле после ареста по подозрению в организации заговора, сообщает канал NTN24.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Группа военнослужащих Венесуэлы заявила о непризнании президента Николаса Мадуро, передает РИА Новости, со ссылкой на канал NTN24.

"Мы не признаем Николаса Мадуро Мороса как президента Венесуэлы и главнокомандующего вооруженными силами. Кроме того, мы предупреждаем международное сообщество об узурпации поста президента республики", - сказал старший лейтенант боливарианской гвардии Хосе Идальго в эфире перуанского телеканала UCI.

Приказом Мадуро старший лейтенант боливарианской гвардии Хосе Идальго и его соратники были исключены из рядов вооруженных сил.

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Взбунтовавшиеся военные признали Хуана Гуаидо, главу Национальной ассамблеи, временным президентом Венесуэлы.

"Мы поддерживаем решения, которые он принимает в рамках конституции для восстановления конституционного порядка", - подчеркнул Идальго.

Отстраненный по решению Мадуро от участия в политической жизни страны оппозиционный парламент ранее принял постановление об амнистии для военнослужащих и гражданских лиц, которые будут принимать участие в восстановлении демократического режима в Венесуэле.

При этом Гуаидо сообщил о намернии взять на себя полномочия президента Венесуэлы. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, расположенный в Вашингтоне, обратился к нему с просьбой возложить на себя полномочия президента и главнокомандующего "ради демократии и свободы".

Мадуро 10 января принес присягу президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала его полномочий, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Схожую позицию занимают и США, которые намерены продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.

Каракас
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В июне 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером-спецназовцем Оскаром Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда в Каракасе, заявив о начале борьбы с режимом президента Мадуро.

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Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к этим событиям людей. Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина, в январе 2018 года в районе Каракаса после спецоперации. Еще несколько мятежников были взяты под стражу. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе.

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Теги:
Николас Мадуро, Венесуэла


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