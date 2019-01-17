МИД Китая об отношениях с Россией: на высоком уровне развития

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на ежегодной пресс-конференции, отметил, что у Китая и России есть весьма значительные перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. "Образцовыми" назвала отношения России и Китая официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин и добавила, что они не подвержены влиянию никаких внешних сил, передает РИА Новости.

"Мы высоко ценим положительные заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отношениях России и Китая. Как он отметил, под стратегическим руководством лидеров двух стран наши страны в 2018 году смогли достичь значительного прогресса и плодотворных результатов во всех сферах сотрудничества", - сказала дипломат.

Официальный представитель МИД Китая отметили, что "отношения России и Китая не подвержены влиянию происходящих в мире изменений, никакие внешние силы не смогут изменить наши двусторонние отношения, которые стали образцом взаимоотношений между крупными странами".

"В этом году наши страны отмечают 70 лет с момента установления дипотношений, и развитие, которое мы наблюдаем за последние семь десятилетий, показывает, что наши отношения достигли высокого уровня развития, что соответствует стремлениям двух государств и чаяниям наших народов", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Такой высокий уровень доверия в двусторонних отношениях России и Китая приносит пользу региональным государствам и всему миру.

Ранее Сергей Лавров, выступая на ежегодной пресс-конференции отметил, что у Китая и России есть значительный перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах сотрудничества. Кроме того, он напомнил о важности тесного сотрудничества и координации подходов по международным делам, в частности, в рамках БРИКС, ШОС, китайской концепции "Один пояс, один путь", в Совете Безопасности ООН. Лавров подчеркнул, что у Москвы и Пекина очень уверенное, поступательное развитие отношений по всем направлениям.