Симоньян призвала Facebook объяснить причины закрытия аккаунтов Sputnik

Ранее в пресс-службе Sputnik заявили, что политически мотивированные действия компании Facebook, удалившей более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая семь страниц агентства Sputnik, нужно охарактеризовать как цензуру.

CУХУМ, 18 янв - Sputnik. Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян призвала Facebook рассказать, по каким причинам он закрыл аккаунты Sputnik, передает РИА Новости.

"Facebook сам признал в своем собственном заявлении, что никаких претензий, собственно, к контенту этих страниц нет вообще, никакие правила Facebook или вообще правила нормальной жизни мы не нарушали. Какие правила мы нарушили, какие к нам претензии - мы не можем разобраться уже целый день", - заявила Симоньян.

По ее мнению, аккаунты были закрыты ввиду того, что они имели непосредственное отношение к Sputnik или были аккаунтами журналистов Sputnik. Симоньян подчеркнула, что такие действия напоминают цензуру.

"Если это не цензура, если мы будем продолжать верить, что Facebook - это такое вот некое либеральное медиа и площадка для того, чтобы делиться либеральными идеями, ну мы, наверное, просто очень плохо информированы или просто дураки", - заключила она.

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE Цензура от Facebook: удалены страницы Sputnik

Ранее руководитель отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер рассказал, что 364 страницы в Facebook были удалены якобы в связи с вовлеченностью в координированную деятельность "в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы".

Кроме того, компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram в связи с тем, что владельцы аккаунтов якобы выдавали себя за украинцев, распространяя новости из Украины. Согласно заявлению компании Facebook, эти аккаунты также связаны с Россией.