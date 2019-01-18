Ротенберг о ходе строительства железнодорожной части моста в Крым: синхронно и в срок

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг рассказал, что возведение железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему на крымском и таманском берегах идет синхронно и будет завершено в срок, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Все идет в графике. Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники", — сказал Ротенберг.

Ранее в ходе заседания комитета государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму была озвучена дата запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту – это декабрь 2019 года.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Более трех миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия

По окончании всех строительных работ железнодорожная часть моста будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Старт автомобильного движения изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением. Президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть Крымского моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.