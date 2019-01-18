Первый из субъектов: Крым подписал межпарламентские соглашения с ЛНР и ДНР

Делегации ДНР и ЛНР находятся с официальным визитом в Крыму.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Крым подписал межпарламентские соглашения о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Мальгавко Пустышкой назвали в Крыму резолюцию ООН по полуострову

Соглашения были заключены в пятницу в здании крымского парламента. От Крыма итоговый документ подписал спикер парламента полуострова Владимир Константинов, от ДНР - председатель народного совета Владимир Бидевка, от ЛНР – председатель народного совета Денис Мирошниченко.

"Подписание соглашений имеет очень важное символическое и знаковое значение", сказал Владимир Константинов.

Глава ДНР Денис Пушилин охарактеризовал соглашение как серьезную веху в отношениях с Крымом и Россией в целом.

"Это некий прецедент, который Крым сейчас ставит в пример для других регионов для взаимодействия", - сказал Пушилин.

Депутат Госдумы России Андрея Козенко констатировал, что Крым стал первым субъектом России, который заключил межпарламентское соглашение с народными республиками. "Это исторический документ", - отметил он.

© Fotolia / Hortigüela На замке: в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Кроме того, в ходе визита были подписаны соглашения об установлении побратимских связей между Ялтой и Луганском (ЛНР), а также Керчью и Макеевкой (ДНР). Соглашения были также подписаны в пятницу в здании крымского парламента.

"Церемония подписания окончена", - сообщили организаторы. Руководители городов в знак заключенных соглашений о побратимстве обменялись памятными сувенирами.

Самопровозглашенные республики Донбасса готовы поставлять в Крым стройматериалы и уголь, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Учитывая, что Крым сейчас - большая стройка, возможны поставки цемента и других стройматериалов. Это также возможность транзита угля", - сказал Пушилин журналистам.

По его словам, вопрос поставок сейчас прорабатывается на различных уровнях.