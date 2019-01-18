Повстанцы Армии национального освобождения стоят за терактом в Боготе

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро заявил, что правительство Колумбии возлагает ответственность за теракт в кадетской школе полиции в Боготе на повстанцев из Армии национального освобождения (АНО), передает РИА Новости.
"Эти жизни унесены террористическим актом АНО", - сказал Ботеро в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте президента страны.
Кроме того, Ботеро подчеркнул, что непосредственный исполнитель теракта, погибший в результате взрыва, был ранее тесно связан с повстанцами.
"Хосе Альдемар Рохас Родригес, потерявший ранее правую руку. Он родился в Пуэрто-Бояка в 1962 году. Он превратился в подрывника, был главой Фронда имени Доминго Лаина Саенса АНО", - рассказал министр.
Еще один мужчина, предположительно, причастный к взрыву задержан в Боготе, сообщил портал Noticias Caracol, по данным которого, им является 39-летний Рикардо Андрес Карвахаль (Ricardo Andrés Carvajal).
"Предполагаемый причастный к атаке с начиненным взрывчаткой автомобилем в кадетской школе пойман", - сказано в сообщении.
Правительство Колумбии в свою очередь покидает мирные переговоры с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) после теракта в кадетской школе полиции в Боготе, передает радио Caracol со ссылкой на свои источники.
По информации радио, возобновляется действие ордеров на арест членов АНО, которые ранее действовали как переговорщики в мирном диалоге с правительством.
Высокий уполномоченный по миру в Колумбии Мигель Себальос анонсировал важные заявления со стороны президента Ивана Дуке, касающиеся дальнейших контактов с представителями Армии национального освобождения, которую власти считают причастной к организации теракта.
"Правительство знает, что у АНО нет стремления к миру. Господин президент сделает сообщение относительно решения правительства по этой вооруженной группировке", – заявил Себальос в ходе пресс-конференции в Боготе.
По его словам, Дуке считает, что пространства для диалога с АНО в таких условиях нет.
Реакция России
Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий, в котором Россия осуждает взрыв на территории полицейской академии в Колумбии и выступает за успешное завершение процесса мирного урегулирования в стране.
"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет. Подтверждаем нашу позицию категорического осуждения любых террористических актов. Рассчитываем, что организаторы этой подлой акции будут выявлены и понесут наказание", - сказано в комментарии.
Кроме того, МИД выразил солидарность с колумбийским народом и соболезнование семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Выступаем в поддержку успешного завершения процесса мирного урегулирования в Колумбии", - сообщил также департамент.
Взрыв в Боготе
Начиненный взрывчаткой джип прорвался в четверг утром через пост безопасности у здания и, проехав на территорию, взорвался. Власти Колумбии уже установили, что за рулем машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб, мотивы его действий пока не известны.
По последним данным в результате взрыва погибли 21 человек и еще 68 получили ранения.
Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по жертвам теракта.