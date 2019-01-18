Повстанцы Армии национального освобождения стоят за терактом в Боготе

По последним данным, в результате теракта погиб 21 человек, 68 были ранены.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро заявил, что правительство Колумбии возлагает ответственность за теракт в кадетской школе полиции в Боготе на повстанцев из Армии национального освобождения (АНО), передает РИА Новости.

"Эти жизни унесены террористическим актом АНО", - сказал Ботеро в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте президента страны.

Кроме того, Ботеро подчеркнул, что непосредственный исполнитель теракта, погибший в результате взрыва, был ранее тесно связан с повстанцами.

"Хосе Альдемар Рохас Родригес, потерявший ранее правую руку. Он родился в Пуэрто-Бояка в 1962 году. Он превратился в подрывника, был главой Фронда имени Доминго Лаина Саенса АНО", - рассказал министр.

Еще один мужчина, предположительно, причастный к взрыву задержан в Боготе, сообщил портал Noticias Caracol, по данным которого, им является 39-летний Рикардо Андрес Карвахаль (Ricardo Andrés Carvajal).

© AP Photo / Fernando Vergara Взрыв в кадетской школе полиции в Колумбии унес жизни 20 человек

"Предполагаемый причастный к атаке с начиненным взрывчаткой автомобилем в кадетской школе пойман", - сказано в сообщении.

Правительство Колумбии в свою очередь покидает мирные переговоры с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) после теракта в кадетской школе полиции в Боготе, передает радио Caracol со ссылкой на свои источники.

По информации радио, возобновляется действие ордеров на арест членов АНО, которые ранее действовали как переговорщики в мирном диалоге с правительством.

Высокий уполномоченный по миру в Колумбии Мигель Себальос анонсировал важные заявления со стороны президента Ивана Дуке, касающиеся дальнейших контактов с представителями Армии национального освобождения, которую власти считают причастной к организации теракта.

"Правительство знает, что у АНО нет стремления к миру. Господин президент сделает сообщение относительно решения правительства по этой вооруженной группировке", – заявил Себальос в ходе пресс-конференции в Боготе.

По его словам, Дуке считает, что пространства для диалога с АНО в таких условиях нет.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Взрыв в школе полиции в Боготе.

Реакция России

Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий, в котором Россия осуждает взрыв на территории полицейской академии в Колумбии и выступает за успешное завершение процесса мирного урегулирования в стране.

"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет. Подтверждаем нашу позицию категорического осуждения любых террористических актов. Рассчитываем, что организаторы этой подлой акции будут выявлены и понесут наказание", - сказано в комментарии.

Кроме того, МИД выразил солидарность с колумбийским народом и соболезнование семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Выступаем в поддержку успешного завершения процесса мирного урегулирования в Колумбии", - сообщил также департамент.

© REUTERS / Luisa Gonzalez У здания кадетской школы полиции в Боготе, где произошел взрыв. Архивное фото

Взрыв в Боготе

Начиненный взрывчаткой джип прорвался в четверг утром через пост безопасности у здания и, проехав на территорию, взорвался. Власти Колумбии уже установили, что за рулем машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб, мотивы его действий пока не известны.

По последним данным в результате взрыва погибли 21 человек и еще 68 получили ранения.

Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по жертвам теракта.