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Золотые слитки. Архивное фото

Россия опередила Китай по резервным запасам золота

© AP Photo. Mike Groll
В мире
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Банк России увеличил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, - до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн).

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Россия по итогам 2018 года поднялась на пятое место в мировом рейтинге по резервным запасам золота страны, подвинув с этой позиции Китай, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Центробанка России.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Банк России за прошлый год увеличил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, - до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн). В течение года банк стабильно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности в декабре приобрел 9,3 тонны.

Тем временем центробанк Китая в 2018 году покупал золото для резервов лишь единожды – в декабре. Это была единственная покупка за два прошедших года. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 59,6 миллиона унций.

Однако дистанция по количеству запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень существенная: у США - 8,13 тысячи тонн, Германии – 3,37 тысячи тонн. Значительно ближе Италия с запасами золота в 2,45 тысячи тонн и Франция с 2,44 тысячи тонн.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в этом году регулярно заявляла, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические. ЦБ РФ начал распродавать американские гособлигации в апреле, когда США ввели новые санкции в отношении Москвы. К началу осени вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до 14 миллиардов долларов.

Теги:
золото


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