Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску и другим провинциям Сирии

Мощные взрывы были отчетливо слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1:10 по местному времени до 2:00.

CУХУМ, 21 янв – Sputnik. Израиль нанес в ночь на понедельник массированный удар управляемыми ракетами с воздуха и с земли по Дамаску, ПВО Сирии смогла сбить значительную часть из них, рассказал РИА Новости сирийский военный источник.

"Израильский враг нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет", - сказал источник.

Гостелеканал Ikhbariya сообщил, что силы ПВО Сирии сбили "десятки" израильских целей. Канал подчеркнул, что при атаке использовались различные виды вооружений. Корреспондент канала уточнил, что ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея и из района Тивериадского озера.

Израильские войска ранее проинформировали, что в ночь на понедельник атакуют иранское подразделение "Аль-Кудс" на территории Сирии. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

"Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) "Аль-Кудс" в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", - сказано в сводке пресс-службы армии Израиля.

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"В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы", - резюмировали израильтяне.

О потерях с израильской стороны информации не поступало.

Поводом для ночных ракетных ударов по объектам военного присутствия Ирана в соседней стране стала вчерашняя попытка ракетного обстрела контролируемой Израилем части Голанских высот. Реактивный снаряд класса "земля-земля" был сбит израильской системой ПРО "Железный купол".

"Открыв вчера огонь по израильской территории, Иран вновь убедительно продемонстрировал истинные цели своего военного присутствия в Сирии, которое представляет угрозу Государству Израиль и региональной стабильности", - подчеркнули военные.

В пресс-службе армии Израиля подчеркнули, что продолжат "решительно" сопротивляться враждебному присутствию иранских сил у северных границ еврейского государства и предупредили, что считают власти Сирии ответственными за все, что происходит на территории страны.

В прошлый раз столь же массированную и открытую атаку на иранцев в Сирии израильтяне предпринимали в мае прошлого года - также в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.