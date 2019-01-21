Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску и другим провинциям Сирии

CУХУМ, 21 янв – Sputnik. Израиль нанес в ночь на понедельник массированный удар управляемыми ракетами с воздуха и с земли по Дамаску, ПВО Сирии смогла сбить значительную часть из них, рассказал РИА Новости сирийский военный источник.
"Израильский враг нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет", - сказал источник.
Израильские войска ранее проинформировали, что в ночь на понедельник атакуют иранское подразделение "Аль-Кудс" на территории Сирии. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.
"Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) "Аль-Кудс" в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", - сказано в сводке пресс-службы армии Израиля.
О потерях с израильской стороны информации не поступало.
Поводом для ночных ракетных ударов по объектам военного присутствия Ирана в соседней стране стала вчерашняя попытка ракетного обстрела контролируемой Израилем части Голанских высот. Реактивный снаряд класса "земля-земля" был сбит израильской системой ПРО "Железный купол".
"Открыв вчера огонь по израильской территории, Иран вновь убедительно продемонстрировал истинные цели своего военного присутствия в Сирии, которое представляет угрозу Государству Израиль и региональной стабильности", - подчеркнули военные.
В пресс-службе армии Израиля подчеркнули, что продолжат "решительно" сопротивляться враждебному присутствию иранских сил у северных границ еврейского государства и предупредили, что считают власти Сирии ответственными за все, что происходит на территории страны.
В прошлый раз столь же массированную и открытую атаку на иранцев в Сирии израильтяне предпринимали в мае прошлого года - также в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.