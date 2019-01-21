Кремль прокомментировал варианты мирного договора между Россией и Японией

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каких-либо конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует, никто ничего официально не предлагал, сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что константой остается намерение двух стран не отступать от национальных интересов, а рассуждения без конкретных предложений "не способствуют успеху переговоров".

"Опять же все-таки здесь мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы по территориальным претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.