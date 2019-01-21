WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Мера, по словам представителей мессенджера, позволит бороться с распространением фальшивой информации.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, установив лимит для пользователей по всему миру, сообщает портал 360.

Ранее ограничение начало действовать на территории Индии, после того как власти страны обвинили WhatsApp в распространении недостоверной информации, и это привело к нескольким случаям самосуда.

"С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", - цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

Ранее сообщения можно было пересылать 20 адресатам.