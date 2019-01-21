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Логотип мессенджера WhatsApp

WhatsApp ограничил пересылку сообщений

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Мера, по словам представителей мессенджера, позволит бороться с распространением фальшивой информации.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, установив лимит для пользователей по всему миру, сообщает портал 360.

Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Messages
© flickr.com / Microsiervos
WhatsApp изменится: к чему приводит распространение фейковых сообщений

Ранее ограничение начало действовать на территории Индии, после того как власти страны обвинили WhatsApp в распространении недостоверной информации, и это привело к нескольким случаям самосуда.

"С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", - цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

Ранее сообщения можно было пересылать 20 адресатам.

Теги:
WhatsApp Inc.


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