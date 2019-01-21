Пожар охватил два судна в Керченском проливе

Девять человек погибло во время пожара на двух судах в Керченском проливе в понедельник 21 января.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

На борту кораблей находятся граждане Индии и Турции. Операцию по спасению моряков с загоревшихся кораблей проводит аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов". Спасатели уже подняли из воды тела троих погибших моряков. Еще 14 моряков успели спасти.

По предварительным данным, на борту "Канди" находились 17 человек экипаж и 14 человек на "Маэстро". Как сообщает РИА Новости, моряки были вынуждены покинуть суда и прыгать для спасения в воду.

Керчь ФМ В Керченском проливе загорелись два судна

Судоходство в Керченском проливе осуществляется в штатном режиме, пожар на судах в Черном море не повлиял на процедуру прохождения других судов, рассказал гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.