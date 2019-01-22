Двух моряков сняли с горящих в Керченском проливе танкеров

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Команды судов "Волжского пароходства" приняли активное участие в спасательной операции в Черном море и спасли двоих моряков с горящих танкеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судоходной компании.

"Вблизи места происшествия находились суда "Волжского пароходства": "ВФ Танкер-5", "ВФ Танкер-8", "Конструктор Животовский". Экипажи танкеров под руководством МСКЦ Новороссийска принимали активное участие в мероприятиях по спасению людей с гибнущих судов", - говорится в сообщении компании.

© REUTERS / STRINGER Пока на плаву: танкеры в Черном море продолжают гореть

"Экипажу теплохода "Конструктор Животовский" удалось спасти двух членов экипажа с горящего "Маэстро": матроса из Индии 1995 года рождения и судового повара из Турции 1981 года рождения. Пострадавшим была оказана первая помощь, выдана сухая одежда. Утром 22 января спасенные были пересажены на буксир "Залив" для эвакуации на берег", - подчеркнула пресс-служба "Волжского пароходства".

Горящие в районе Керченского пролива газовозы ходили под одним из самых "черных" флагов мирового судоходства и, предположительно, принадлежат турецкой компании Millennium Denizcilik Gemi, рассказала инспектор Международной организации транспортных рабочих Ольга Ананьина.

"Оба судна неоднократно, раз пять-шесть, меняли компании и флаги, пока не стали ходить под одним из самых "черных", согласно общепринятой классификации, флагов в мировом судоходстве - флагом Танзании. Если судно имеет такой дешевый флаг, это означает, что судовладелец не озабочен условиями работы экипажа. Регистраторы у "Маэстро" и "Канди", который по всем базам до сих пор числится как "Венис", разные, но, по сути, это просто почтовые ящики, владелец, скорее всего, один, и, по нашим источникам, это Millennium Denizcilik Gemi", - сообщила Ольга Ананьина.

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На данный момент информации о том, были ли суда и груз застрахованы, обнаружить не удалось, отметила инспектор. Также Ананьина уточнила, что судовладелец должен был выйти на связь со спасателями в силу того, что координация движений при условии наличия страховки обеспечит компенсацию поисковой и спасательной операции.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируют доставить в Керчь.