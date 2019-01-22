Попытка номер три: Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Украинская партия "Батькивщина" на съезде во вторник выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента страны, передает РИА Новости.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины... Понимаете, для меня президентская должность, вообще выборы – это не PlayStation. Это реальное изменение, которого ожидает страна. Великая страна - это моя цель, от которой я не отступлю ни на шаг, поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты", - сказала Тимошенко на съезде.

Кроме того, Юлия Тимошенко заявила, что если за 100 дней президентства не покажет очевидный результат, то уйдет с должности.

"Президенту Украины дается пять лет для выполнения своей программы, но, поверьте мне, достаточно и 100 дней… Я со всей ответственностью заявляю, если за первых 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности", — сказала Тимошенко.

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Тимошенко также считает, что Украина должна как можно скорее вступить в НАТО, потому что "нет времени на раскачку", альтернатива - "бесконечная военная операция" в Донбассе.

"Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку… Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное Антитеррористическая операция", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, если бы Украина раньше стала членом НАТО, то в стране не было бы ни войны, ни разрухи. Тимошенко также обещает бороться с коррупцией.

"Обещание президента Петра Порошенко относительно нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите, то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении", — сказала Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности".

Как следует из данных социологических опросов, Тимошенко уже несколько месяцев лидирует в предвыборном рейтинге. По мнению экспертов, во втором туре соперником Тимошенко будет Порошенко. При этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что именно экс-премьер одержит победу.

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Высоко оценил Тимошенко и Первый президент Украины Леонид Кравчук дал вполне лестную оценку амбициям и перспективам Юлии Тимошенко.

"Я знаю Юлию Владимировну 22 года. Это были годы борьбы, раздумий, поисков. Это были года сомнений... Я знаю, ее как образованного человека, как человека искреннего и сильного, которая выдержала на своем пути очень большие испытания. Сегодня ее называют лучшим менеджером. Я согласен с этим, но у меня есть дополнение. Она мастер такой науки, которая называется человековедение", - сказал он на съезде партии "Батькивщина".

А вот бывший соратник Тимошенко, действующий генпрокурор Юрий Луценко считает, что экс-премьер опасна для Украины, назвав ее непредсказуемой. При этом он отрицает, что у Тимошенко есть связи с Россией.

"Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", — сказал он.

Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за президентский пост. В 2010 году Тимошенко во втором туре голосования проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 году она уступила действующему президенту Петру Порошенко, который был избран по результатам первого тура.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.