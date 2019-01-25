МИД России о поездках граждан за границу: есть угроза преследования со стороны США

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел России предупредило граждан, направляющихся за границу, о возможности преследования со стороны американских органов и спецслужб как в самих США, так и в других странах.

"Для того, чтобы выбить нужные признательные показания, к ним применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания (очень холодные или, наоборот, душные камеры, отсутствие нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок)", - отметили в МИД.

В МИД подчеркнули, что Вашингтон зачастую "прибегает к арестам российских граждан по всему миру" - известно уже 48 подобных случаев с 2008 года на территории третьих стран, а в 2018 году - семь. Самыми известными примерами остаются задержание в Таиланде в феврале Сергея Медведева и в Болгарии Александра Жукова.

© AFP 2018 / MAXIM ZMEYEV МИД России анонсировал ответ на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей

В ведомстве подчеркнули, что в США россияне нередко чувствуют предвзятое отношение со стороны следственных органов и судов.

МИД России также заявил, что американские специальные службы время от времени идут на откровенные похищения, как произошло с летчиком Константином Ярошенко, захваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, и с Романом Селезневым, которого в 2014 году против его воли переправили в США с Мальдивских островов.

Кроме того, в МИД отметили, что после закрытия американскими властями генконсульств России в Сиэтле и Сан-Франциско у дипломатов ощутимо ограничены средства для оказания оперативной консульской и правовой помощи, содержащимся в тюрьмах на западном побережье США соотечественникам.

Лавров оценил перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном>>

В то же время в ведомстве заверили, что будут прилагать все усилия для помощи согражданам.