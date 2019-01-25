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"Дым над водой" для Медведева: студент ГИТИСа спел под баян хит Deep Purple

© Sputnik / Александр Астафьев
В мире
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Глава Кабмина России в День студента посетил студенческий театр ГИТИСа, где недавно завершился масштабный капитальный ремонт.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Один из студентов ГИТИСа в Татьянин день исполнил для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева хит его любимой рок-группы Deep purple.

Глава правительства заглянул в зрительный зал, где у студентов факультета музыкального театра шла репетиция постановки оперетты "Аршин мал алан".

Медведев расположился в одном из кресел в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.

Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев, игравший на баяне, в благодарность за оказанное внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple - Smoke on the water. Премьер-министр столь необычное исполнение композиции отметил аплодисментами.

Теги:
ГИТИС, Дмитрий Медведев


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