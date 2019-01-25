"Дым над водой" для Медведева: студент ГИТИСа спел под баян хит Deep Purple

Глава Кабмина России в День студента посетил студенческий театр ГИТИСа, где недавно завершился масштабный капитальный ремонт.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Один из студентов ГИТИСа в Татьянин день исполнил для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева хит его любимой рок-группы Deep purple.

Глава правительства заглянул в зрительный зал, где у студентов факультета музыкального театра шла репетиция постановки оперетты "Аршин мал алан".

Медведев расположился в одном из кресел в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.

Студенты ГИТИСа зажгли для Медведева, исполнили хит его любимых Deep Purple pic.twitter.com/pN00OA2XXB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 января 2019 г.

Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев, игравший на баяне, в благодарность за оказанное внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple - Smoke on the water. Премьер-министр столь необычное исполнение композиции отметил аплодисментами.