Гуаидо собирается объявить мобилизацию сторонников

Ранее Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что в течение следующей недели пройдет мобилизация его сторонников, передает РИА Новости.

"Я прошу народ Венесуэлы, чтобы мы продолжили наш путь… Завтра мы намерены объявить большую мобилизацию, (которая пройдет) на следующей неделе, готовясь к получению средств в виде гуманитарной помощи", - сказал он.

Кроме того, Гуаидо сообщил, что посольство США остается в Каракасе.

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"Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашенной администрации, потому что мы друзья всех стран мира", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после митинга в Каракасе.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

© Sputnik / Марко Бельо Гуаидо рассказал о сроках проведения досрочных выборов в Венесуэле

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.