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Яйцо из инстаграма

Яйцо из Instagram рассказало о своей миссии и снялось для журнала

© Foto/ 2019 Hypebeast Limited
В мире
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На данный момент Яйцо набрало более 51 миллиона лайков в Instagram.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Яйцо, побившее рекорд по количеству лайков в Instagram, встретилось с журналистами в нью-йоркском отеле Sixty Les и попросило называть его Юджин, хотя не обозначило половой принадлежности, сообщает портал BURO.

"Я решило использовать эту возможность и подарить миру надежду. Я лишь хочу сказать, что необязательно быть знаменитым или иметь идеальную внешность, чтобы менять мир к лучшему", — заявило яйцо.

Яйцо из инстаграма
© Foto/ 2019 Hypebeast Limited
Яйцо из инстаграма

Яйцо подчеркнуло, что его цель — отплатить добром за силу, которую подарили ему соцсети. У яйца уже открылся собственный онлайн-магазин с мерчем, доход от которого будет поступать в благотворительные организации, занимающиеся проблемами психического здоровья (Young Minds UK, National Alliance on Mental Health (NAMI), CALM).

Кроме того, рекордсмен Instagram пожаловался журналистам, что ему неловко находиться на публике, особенно после того как его "обнаженное фото" было опубликовано в Сети и вызвало такую шумиху.

Яйцо из инстаграма
© Foto/ 2019 Hypebeast Limited
Яйцо из инстаграма

Снимок обычного куриного яйца, опубликованный 4 января в Instagram-аккаунте World Record Egg, стал самым популярным постом в соцсети. Ранее рекордсменом был пост Кайли Дженнер, посвященный рождению ее дочери Сторми Уэбстер, выложенный в феврале 2018 года и набравший чуть больше 18 миллионов лайков.

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Теги:
Instagram, Inc.


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