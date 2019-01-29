Министр обороны Турции: армия готова к операции в Сирии

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что заключенное в 1998 году соглашение между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана дает Анкаре законное право на проведение трансграничных военных операций на сирийской территории.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия успешно завершила подготовку к военной операции в Сирии в районе Манбиджа и к востоку от реки Евфрат, передает РИА Новости.

"Турецкие ВС полностью завершили подготовку к операции. Когда придет время, будут приняты все необходимые меры против террористов в Манбидже и на востоке от Евфрата", - сказал Акар.

По мнению министра, вооруженные силы Турции борются не с арабами или курдами Сирии, а с террористическими организациями, которые остаются ее единственной целью.

© Sputnik / Максим Блинов Эрдоган об операциях против курдов в Сирии: имеем законное право

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".