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Старт продаж в России iPhone XS и XS Max

Apple собирается снизить цены на iPhone в странах, где ослабли нацвалюты

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
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Компания "провела оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков" и приняла решение о необходимости корректировки цен на продукцию.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Глава Apple Тим Кук рассказал, что компания намерена опустить цены на некоторые флагманские модели iPhones в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад в надежде, что это поможет продажам в этих регионах", - сказал Кук.

Он подчеркнул, что в ряде стран национальные валюты сильно обесценились к доллару за последние несколько месяцев, в результате чего цены на мобильные устройства в этих странах "очевидно, повысились более значительно".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Однако Кук не уточнил, о каких именно странах идет речь. Компания также не сообщила, когда и с какой периодичностью она может менять цены из-за влияния валютных скачков.

Кук в конференц-колле по итогам отчетности за первый квартал 2018-19 финансового года рассказал о влиянии девальвации турецкой лиры на 33% к доллару, на продажи, которые "упали" в Турции на 700 миллионов долларов год к году. В ноябре Apple также указывала на валютный эффект на продажи в Бразилии, Индии и России.

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Цена самой дешевой модели последнего iPhone XS, выпущенного в сентябре прошлого года, составляет 999 долларов США. Столько же стоила предыдущая модель iPhone X (2017 года). В России стоимость такой модели в официальном интернет-магазине составляет 89,481 тысячи рублей.

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Теги:
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