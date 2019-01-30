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Стало известно, как прочесть удаленные в WhatsApp сообщения

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Такая возможность доступна благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию встроена в приложение.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Пользователи WhatsApp выявили сбой в программе, который позволяет читать ранее удаленные собеседником сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mirror.

Логотип мессенджера WhatsApp
© Sputnik / Наталья Селиверстова
WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Пользователь телефона должен удалить программу и переустановить ее вновь. В результате WhatsApp самостоятельно восстановит архив чата вместе с удаленными записями.

Кроме того, в качестве еще одного способа восстановления удаленных сообщений можно использовать экран уведомлений. Несмотря на то, что WhatsApp запрограммирован на сокрытие таких записей, сообщения остаются доступны сторонним утилитам, которым пользователь мог заранее открыть доступ к программе.

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Теги:
WhatsApp Inc.


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