Британский парламент проголосовал против Brexit без соглашения

Британские депутаты во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с Евросоюзом.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Парламентарии подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы, сообщается в материале РИА Новости.

Предыстория

Две недели назад представленное Мэй соглашение с ЕС по Brexit с треском провалилось в парламенте: в его поддержку тогда выступили 202 парламентария, против — 432. Причем критиковали соглашение как сторонники "жесткого" Brexit, так и те, кто требовал повторного референдума о членстве в ЕС и сохранения единства с Европой.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne Мэй исключила возможность проведения нового референдума по Brexit

После провала правительство было обязано представить план дальнейших действий (известный также как "план Б"). 21 января Мэй выступила в парламенте с речью, в которой никаких принципиально новых предложений не содержалось: премьер, по сути, лишь объявила, что вносит в парламент специальный технический документ, связанный с соглашением, к которому парламентарии смогут предложить свои поправки. Депутаты представили полтора десятка поправок, из которых спикер выбрал для голосования семь.

Голосование по поправкам состоялось во вторник вечером, а новое голосование парламента по основному тексту соглашения с ЕС (обновленному после переговоров, как рассчитывает Мэй) состоится 13 февраля.

Приняли две

Из семи поправок парламентарии одобрили две, причем одобрение одной из них является небольшой победой премьера.

Во-первых, была одобрена поправка, призывающая правительство исключить вариант выхода страны из ЕС без соглашения. Поправка, носящая рекомендательный характер, была внесена консерватором Кэролайн Спелман и устроила большинство парламентариев не только общим посылом (большинство депутатов выступают против выхода из ЕС без соглашения), но и отсутствием деталей, по которым члены парламента не могут договориться.

Во-вторых, депутаты проголосовали за поправку, предписывающую правительству добиться на переговорах с ЕС изменения договоренностей по Северной Ирландии.

Данная поправка, предполагающая, что парламент поддержит соглашение с ЕС в том случае, если будут внесены изменения по ирландскому вопросу, была предложена председателем управляющего комитета Консервативной партии Грэмом Брэди и получила поддержку премьера.

Вопрос об ирландской границе является основным камнем преткновения на переговорах с ЕС и основной причиной, по которой британский парламент отказывается поддержать заключенное Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Премьер поддержала данную поправку, поскольку надеется возобновить переговоры с Евросоюзом, а поддержка парламента может стать весомым аргументом на этих переговорах.

Именно это Мэй и подтвердила, выступая с короткой речью по итогам голосования.

"Большая часть членов палаты общин высказалась в поддержку сделки с измененными условиями в части обеспечения таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии. Теперь ясно, что значительная часть парламента выступает за выход из Евросоюза. Теперь мы будем добиваться юридически обязывающих изменений по вопросу границы и обсудим это с ЕС. У правительства есть мандат для переговоров", - сказала премьер.

От чего отказались

Пять других поправок парламентарии отвергли, в том числе самую радикальную. Поправка, внесенная лейбористом Иветт Купер и консерватором Ником Боулсом, предусматривала предоставление парламенту в том случае, если он не поддержит до 26 февраля предложения премьера, возможности обязать Мэй просить ЕС отложить Brexit до 31 декабря — и таким образом избежать выхода 29 марта без соглашения. Похожую поправку, но носящую рекомендательный характер, депутаты также отклонили.

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Отказались депутаты и от возможности в ближайшие два месяца один за другим "перебирать" альтернативные варианты Brexit. Как и ожидалось, они отклонили поправку, которая предписывает парламенту рассмотреть варианты, альтернативные выходу из ЕС без соглашения, в том числе, постоянный таможенный союз с ЕС и проведение второго референдума.

Наименьшие шансы изначально имела поправка, внесенная шотландскими националистами и предписывающая правительству добиться откладывания срока Brexit с 29 марта на более поздний срок, исключить вариант выхода страны из ЕС без соглашения и не выводить Шотландию из ЕС против ее воли.

Что дальше

В ближайшие дни премьер рассчитывает отправиться в Брюссель на переговоры с лидерами ЕС. Основной темой, очевидно, станет североирландская граница.

Соглашение с ЕС в его нынешнем виде предусматривает "запасной вариант" по сохранению особого статуса региона. В случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС. То есть Великобритании и ЕС необходимо будет согласовать специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, а также совместно осуществлять контроль над движением товаров.

Также Великобритании придется проверять товары, поступающие с территории Северной Ирландии в остальные части страны. Закончить действие данного "защитного механизма" сможет только специальная совместная комиссия Великобритании и ЕС.

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Понимая, насколько сложен "ирландский вопрос", переговорщики заложили в черновое соглашение возможность однократного продления переходного периода на неопределенный срок. Возможность продления переходного периода, а также опасности и трудности, связанные с возможным запуском "защитного механизма", вынудили многих парламентариев выступать против предложенного Мэй соглашения с ЕС в целом.

На данный момент ЕС заявляет, что достигнутое с Британией соглашение пересмотру не подлежит, хотя от общения с Мэй никто не отказывается.