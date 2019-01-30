Сенатор Арашуков заявил, что не владеет русским языком и попросил переводчика

Отделение "Единой России" в Карачаево-Черкесии приостановило членство в партии сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что задержанный сенатор Рауф Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен, передает РИА Новости.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - рассказала она.

"Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля", - уточнила она.

Кроме того, следствие подозревает сенатора Арашукова и его отца в причастности к организованной преступной группировке, похитившей более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Следственно-оперативные мероприятия, в том числе и в отношении Арашуковых - старшего и младшего, проводятся в целях декриминализации в республике и СКФО масштабной организованной преступной деятельности, повлекшей хищение более 10 миллиардов рублей", - сказал источник.

Петренко уточнила, что следствие по сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову идет в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани, выясняются другие эпизоды.

© Sputnik / Илья Питалев Сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к двум убийствам

"Следователями СК России совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах", - сказала Петренко.

Арашукова задержали в среду в зале заседаний Совета Федерации.

После этого распространилась информация о его возможной причастности к ряду преступлений. Среди них - убийство зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента республики Фраля Шебзухова, нанесение вреда здоровью еще одному человеку, подделка документов и крупные хищения у "Газпрома".

При задержании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин. В Совфеде согласились лишить сенатора неприкосновенности. Членство Арашукова в "Единой России" приостановлено. Позже в СК сообщили о задержании отца сенатора - Рауля Арашукова.

Что известно об Арашуковых

© Sputnik / Григорий Сысоев Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали и вывели из зала заседания Совфеда

Раулю Арашукову 60 лет, в СМИ его называют политиком, бизнесменом, меценатом. С 1999 года — генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". В 2007-м возглавил ОАО "Ставрополькрайгаз". С 2011-го — советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз". Как и сын, член "Единой России", депутат Народного собрания КЧР.

Рауфу Арашукову 32 года. В 22 стал министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева. С 2010-го — депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии, затем — первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске. С 2011-го — первый заместитель председателя правительства республики. Член Совета Федерации с 2016 года.