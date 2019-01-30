Пираты освободили всех российских моряков, захваченных у берегов Африки

Ранее координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов сообщил, что пираты озвучили сумму выкупа за похищенных в Гвинейском заливе российских моряков.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Пираты освободили шестерых российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, рассказали РИА Новости в посольстве России в Нигерии.

"Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается", - подчеркнули в дипмиссии.

Похищение в Бенине

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января, на борту судна находился экипаж, состоящий из 24 человек, в том числе 23 граждан России и одного украинеца.

© AFP 2018 / Mohamed Dahir Госдума и Совфед отреагировали на захват россиян пиратами

Пираты похитили шесть россиян. Правоохранители Бенина возбудили уголовное дело. Представитель MSC сообщал, что судовладельцев планирует нанять посредников для ведения переговоров с похитителями.

Похищения в Гвинейском заливе

Похищения не редкость для этого региона, "это бизнес", за которым, скорее всего, стоят нигерийские пираты, поясняют эксперты. В отличие от сомалийских, нигерийские очень закрыты и скупы на распространение информации.

В среднем пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода. Если раньше захватывали по два-три человека, то теперь часто забирают почти весь экипаж.

Главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко связывает это с отсутствием разрешения иметь на борту вооруженную охрану.