Судебное заседание об аресте сенатора Арашукова проходит в закрытом режиме

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Басманный суд Москвы закрыл от слушателей и прессы заседание по решению вопроса о заключении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по стражу, передает РИА Новости.
Адвокат сенатора обратился с просьбой о закрытии судебного заседания.
"Прошу закрыть судебное заседание, в зале находятся неизвестные люди... В его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным", - сказал адвокат сенатора.
Выслушав мнение сторон, судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство защиты сенатора, заседание продолжилось в закрытом режиме.
В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".
Идут масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют СК РФ, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.