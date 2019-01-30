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Судебное заседание об аресте сенатора Арашукова проходит в закрытом режиме

© Sputnik / Владимир Песня
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Ранее адвокат сенатора Евгений Устин заявил, что Рауф Арашуков отверг все обвинения Следственного комитета и "вину не признает по всем пунктам обвинения".

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Басманный суд Москвы закрыл от слушателей и прессы заседание по решению вопроса о заключении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по стражу, передает РИА Новости.

Адвокат сенатора обратился с просьбой о закрытии судебного заседания.

"Прошу закрыть судебное заседание, в зале находятся неизвестные люди... В его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным", - сказал адвокат сенатора.

© Sputnik / Илья Питалев
Сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к двум убийствам
Следователь ходатайство защиты о закрытии процесса поддержал. Прокурор подчеркнул, что "основания есть" для этого.

Выслушав мнение сторон, судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство защиты сенатора, заседание продолжилось в закрытом режиме.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".

Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор Арашуков заявил, что не владеет русским языком и попросил переводчика
Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Идут масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют СК РФ, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

Теги:
Совет Федерации РФ


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