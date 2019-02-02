В виде огненного шара: над Кубой взорвался метеорит

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Громкий взрыв услышали в небе жители провинции Пинар-дель-Рио на Кубе, сообщается о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это падением метеорита, передает РИА Новости.

Министерство науки, технологии и окружающей среды Кубы подтвердило, что над островом пронесся метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество осколков.

Метеорит был замечен между 13:20 и 13:30 по всей провинции Пинар-дель-Рио в виде огненного шара, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, сообщает министерство.

Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 февраля 2019 г.

Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в райне Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.

Пострадавших и материального ущерба в результате предполагаемого падения метеорита на западной Кубе нет, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на местные власти.

Известно о всего шести метеоритах упавших до сих пор на Кубе, последнее из них в 2001 году. К настоящему моменту на Кубе при помощи химического анализа и других лабораторных процедур было научно подтверждено их падение.

Первый из известных метеоритов упал на остров в 1938 году в провинции Артемиса. Вес самого большого обнаруженного обломка составил 1099 граммов, сейчас он выставлен в планетарии Гаваны.

Последние три метеорита, упавшие с 1996 года по 2001 год, могут быть кусками одного космического объекта, поскольку их химический состав имеет много схожих черт.