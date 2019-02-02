"Потерянный флот Гитлера" найден в Черном море

На протяжении десятилетий местонахождение подводных лодок U-23, U-19 и U-20 оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали "потерянным флотом Гитлера".

CУХУМ, 2 фев — Sputnik. Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашел на дне Черного моря три германские подлодки времен Второй мировой войны, сообщает телеканал TRT Haber, снявший документальный фильм о поисках субмарин.

Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 Военно-морских сил Германии были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время место их затопления оставалось неизвестным, из-за чего субмарины стали называть "потерянным флотом Гитлера".

Около десяти лет назад Сельчук обнаружил карту, на которой капитан U-23 указал место выхода своего экипажа на берег. После этого Сельчук приступил к поискам этой и других пропавших субмарин. Впоследствии к его работе подключились турецкие Военно-морские силы. Совместные поиски велись на протяжении почти четырех лет.

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Субмарина U-23 была обнаружена неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров вблизи берегов Стамбула.

TRT Haber Скрин тизера документального фильма TRT Haber о "потерянном флоте Гитлера"

По словам Хакана Аслана, руководителя программы Blue passion, занимавшейся съемками документального фильма, команда гордится проделанной работой, которая помогла больше узнать о том, что происходило в годы Второй мировой войны.