"Потерянный флот Гитлера" найден в Черном море

CУХУМ, 2 фев — Sputnik. Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашел на дне Черного моря три германские подлодки времен Второй мировой войны, сообщает телеканал TRT Haber, снявший документальный фильм о поисках субмарин.
Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 Военно-морских сил Германии были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время место их затопления оставалось неизвестным, из-за чего субмарины стали называть "потерянным флотом Гитлера".
Около десяти лет назад Сельчук обнаружил карту, на которой капитан U-23 указал место выхода своего экипажа на берег. После этого Сельчук приступил к поискам этой и других пропавших субмарин. Впоследствии к его работе подключились турецкие Военно-морские силы. Совместные поиски велись на протяжении почти четырех лет.
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Субмарина U-23 была обнаружена неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров вблизи берегов Стамбула.
По словам Хакана Аслана, руководителя программы Blue passion, занимавшейся съемками документального фильма, команда гордится проделанной работой, которая помогла больше узнать о том, что происходило в годы Второй мировой войны.