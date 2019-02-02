Наземная гиперзвуковая ракета средней дальности будет создана в России, заявил Путин

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Путин одобрил предложения министерства обороны России о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, сообщает РИА Новости.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - сказал Путин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

В ответ на вопрос президента о складывающейся после решения США ситуации Шойгу сказал: "Несмотря на размытость формулировок для нас очевидно, что помимо открытого НИРа по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора".

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По его мнению, фактически США начали производство этих ракет.

"В связи с этим у нас предложения по ответным мерам, заключающиеся в следующем. Первое: это открытие НИРа (научно-исследовательских работ) и ОКРа (опытно-конструкторских работ) в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности", - заявил министр.

Глава министерства обороны попросил президента поддержать эти предложения.

"Согласен", - ответил Путин.

Кроме того, Владимир Путин намерен скорректировать формат военных совещаний и лично контролировать, как идет работа по постановке на боевое дежурство новейших комплексов "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), "Авангарда", испытания которого завершены и идет производство на предприятиях в серии.

"Мы регулярно проводим совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа, каждые полгода, с участием наших военачальников, командующих видами и родами Вооруженных Сил и с участием представителей промышленности. Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы. Я хочу лично посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", - сказал Путин.

Владимир Путин также потребовал больше не выступать инициаторами переговоров с США по разоружению, но отметил, что все предложения России "остаются на столе и двери открыты".

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"В этой связи хотел бы подчеркнуть, и прошу Министерство иностранных дел и Министерство обороны руководствоваться следующими соображениями. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - заявил Путин.

Резюмируя Владимир Путин отметил, что Россия не собирается размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах мира.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - подчеркнул президент России.

Он поручил министерству иностранных дел и министерству обороны проявить внимательность и следить за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по реакции на происходящие события.