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Кирилл Толмацкий,

Ушел из жизни рэпер Децл

© Foto/ vk.com/russianrastamafia
В мире
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Российский певец Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, умер на 35-м году жизни.

CУХУМ, 3 фев - Sputnik. Умер российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, об этом в своем Facebook рассказал отец певца Александр Толмацкий.

Причиной смерти Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца, рассказал его концертный директор Павел Беленец.

"К сожалению, это правда... Остановка сердца", - написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя в официальной группе Децла "ВКонтакте".

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" стал одним из самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

У Толмацкого остался 14-летний сын.

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Теги:
Децл (Кирилл Толмацкий)


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