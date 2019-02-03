Ушел из жизни рэпер Децл

Российский певец Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, умер на 35-м году жизни.

CУХУМ, 3 фев - Sputnik. Умер российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, об этом в своем Facebook рассказал отец певца Александр Толмацкий.

Причиной смерти Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца, рассказал его концертный директор Павел Беленец.

"К сожалению, это правда... Остановка сердца", - написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя в официальной группе Децла "ВКонтакте".

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" стал одним из самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

У Толмацкого остался 14-летний сын.