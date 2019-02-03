Следственный комитет России проверит обстоятельства смерти Децла

Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий скончался сразу после концерта в одном из ночных клубов Ижевска в ночь на воскресенье.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Старший помощник руководителя регионального управления СК России Вера Филиппова рассказала, что следственные органы Удмуртии проведут проверку по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, после концерта в Ижевске, передает РИА Новости.

"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта, также опрашиваются свидетели трагедии. Специалисты осматривают место происшествия", - сказала Филиппова.

Толмацкий почувствовал себя плохо в районе полуночи. "Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть", - уточнили в следственном управлении Удмуртии.

Концертный директор рэпера Децла Павел Беленец в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти музыканта. © Foto/ vk.com/russianrastamafia Ушел из жизни рэпер Децл

"После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло", - сказал Беленец.

По мнению концертного дироктора, Толмацкий не испытывал проблем со здоровьем и всегда хорошо себя чувствовал.

Кирилл Толмацкий приезжал в Удмуртию на частную вечеринку на день рождения владельца автодилерской сети в Ижевске и во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости представитель автодилера.

"Музыкант во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось. Он погиб уже после выступления. Когда ему стало плохо, медики были вызваны незамедлительно", - рассказал агентству представитель автосалона.

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко – ред.) выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память", - написал Баста в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное рэперу Децлу, который ушел из жизни в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет.

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, "Мои слёзы, моя печаль"", — написал Шнуров.

Пользователь Instagram all_svet опубликовала видео последнего выступления Кирилла Толмацкого (Децла).

Децл

Кирилл Александрович Толмацкий появился на свет 22 июля 1983 года в Москве.

Впервые он выступил на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве перед многотысячной аудиторией и имел успех.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий.

За вторую пластинку "Уличный боец" рэпер удостоился нескольких музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ и "Стопудовый хит".

Он также снялся в фильмах "Продается дача" (2005) и "Стоп! Снято! На Байкал" (2016).

Кирилл Толмацкий был женат, у него остался 13-летний сын.