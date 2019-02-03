Макрон намерен провести референдум ради прекращения протестов "желтых жилетов"

Раннее, выступая перед журналистами, Макрон отметил, что решение о проведении референдума "должно быть обдумано".

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности проведения референдума для разрешения кризиса, спровоцировавшего протестные акции "желтых жилетов", передает РИА Новости со ссылкой на газету Journal du Dimanche.

Однако газета не назвала ни тему возможного референдума, ни вопросы, которые могут быть вынесены на голосование.

По информации источников, Макрон "все больше раздумывает" над проведением референдума в день выборов в Европарламент – 26 мая. В качестве доказательства такой инициативы президента источники газеты приводят тот факт, что сотрудники организовывающего выборы отдела министерства внутренних дел Франции обратились в типографии, "для того, чтобы быть готовыми к этому дню, если глава государства подтвердит дату".

Подчеркивается, что ответственные за организацию голосования заранее приготовили необходимые конверты и бюллетени и ждут "зеленого света" от Елисейского дворца.

© Sputnik / Жюльен Маттиа Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции

По мнению близкого к Макрону источника, глава государства примет решение о проведении референдума "очень быстро, в течение недели", а вероятность проведения референдума 26 мая "очень высока".

Газета подчеркивает, что на самом деле Макрон фактически принял решение решение о проведении референдума.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

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Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

© Sputnik / Жюльен Маттиа Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции

Президент Франции 10 декабря в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. Помимо этого власти Франции предложили провести общенациональные дебаты, чтобы в числе прочих обсудить темы экологической реформы и трансформации налоговой системы. В рамках дебатов, начавшихся на неделе, Макрон уже дважды провёл встречи с мэрами городов и коммун, каждая из которых длилась более шести часов.

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Президент Франции ранее отмечал, что проходящие в стране дебаты - это не выборы и не референдум.